Небензя ответил на выпад о национальности от украинского дипломата в ООН

Беца обратила внимание на казацкие корни и фамилию запорожского происхождения Небензи, но дипломат ответил на выпад. Он уточнил, что формально — украинец, но у него необычная фамилия.

«Славянам известно: отыскать ее сложно даже на Украине. Она происходит от запорожских казаков. Мой отец — истинный украинец, да и мать также из казачьего рода. Пожалуй, даже более искренние, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник (постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник — ред.)», — указал Небензя.

Он также подробно рассказал об истории семьи, а после этого перешел к более широкому обобщению.

«Для нас различий не существует, мы едины. Миллионы украинцев проживают в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии ситуация аналогична», — отметил дипломат.

По его словам, национальность с украинцами у него общая, но верования — различаются. Он также подчеркнул глубинную связь народов.

Беца отвергла его доводы. По ее мнению, Небензя «не является украинцем». Еще она категорически не согласилась с тем, что русские и украинцы — один народ.

