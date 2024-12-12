Не Зеленский и даже не Путин: Time назвал человека года

Избранный президент США Дональд Трамп признан человеком года по версии журнала Time . Издание считает, что если после возращения республиканца в Белый дом ситуация «будет хоть немного похожа на то, что обещает Трамп», то политик изменит Соединенные Штаты и весь мир.

В ходе интервью Трамп назвал свое «невероятное воскрешение» в политике «72 днями ярости». По словам республиканца, его команде удалось затронуть «нерв страны».

Издание отмечает, что президент смог умело использовать глубокое недовольство американцев ситуациями в культуре, миграции и экономике, после чего нация решила вновь выбрать его своим лидером.

«Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории», — говорится в статье.

Tine пишет, что первый президентский срок Дональда Трампа завершился «позором», а его попытки отменить выборы, в ходе которых победил его оппонент Джо Байден, привели к штурму Капитолия. За последнее время республиканец также стал первым экс-президентом в истории США, которого осудили за преступление. Кроме того, Трамп чудом пережил покушение на себя, однако, несмотря на все это, смог вернуться на президентский пост.