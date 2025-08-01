«Не захватят, а вернут»: Путин поправил Лукашенко в разговоре о СВО

Путин поправил Лукашенко, что Россия не «захватит», а вернет территории

Президент России Владимир Путин поправил белорусского коллегу Александра Лукашенко в разговоре о продвижении войск в зоне спецоперации на Украине. Глава Белоруссии сказал, что армия РФ «захватит» новые рубежи, но российский лидер возразил и подчеркнул, что не «захватит», а «вернет», сообщает Baza .

Сегодня, 1 августа, президенты встретились на карельском острове Валаам. Во время беседы под камерами лидеры высказались в том числе о спецоперации на Украине.

Лукашенко выразил мнение, что сейчас Украина должна просить Россию о переговорах и заключении мирной сделки. «В противном случае», как считает белорусский лидер, через 1-2 месяца положение украинцев на фронте может ощутимо ухудшиться.

«В противном случае, через месяц, полтора, два — не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют», — сказал Лукашенко.

В ответ Путин поправил визави и дал понять, что российские силы не «захватят», а вернут свои территории. Лукашенко с этим согласился.

Во время встречи на Валааме Путин также объявил о поставке в войска первого серийного «Орешника».