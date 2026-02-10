Политолог Владимир Сергиенко раскрыл, кто мог бы оказаться приемлемым преемником Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. От нового лидера страны зависит то, как будет протекать украинский конфликт.

Сергиенко заявил, что новым премьером Британии должен стать человек, которого ЕС отправит участвовать в переговорах по Украине. Политик не должен вызывать отторжение ни у РФ, ни у Соединенных Штатов.

«То есть, если это будет упоротый трансатлант, который оскорблял Россию, — ну о чем он может договориться, только капитуляцию подписать? Или, наоборот, он не может быть пророссийским чересчур сильно, как Шредер — такого тоже не назначат», — выразил мнение политолог в эфире радио Sputnik.

Компромиссным премьером Великобритании должен стать человек, который интеллектуально честен и более-менее нейтрален. Он не должен предлагать ультиматум. Однако нельзя, чтобы он был и пророссийским, отметил Сергиенко.

По словам политолога, подразумевается изменение вектора. Украина должна получить политическую отмашку, чтобы поступить так же.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.