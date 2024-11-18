Не только Курская область: куда Украина хочет ударить дальнобойным ракетами
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ВСУ могут не ограничиться только Курской областью при нанесении ударов вглубь России дальнобойным оружием производства США, сообщает РИА Новости.
Газета Washington Post пишет, что, по словам американского чиновника, Украина после разрешения бить дальнобойными ракетами по Курской области сосредоточится на нанесении ударов по этой территории. Но возможно и распространение атак на иные регионы РФ.
17 ноября американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS при обстреле Курской области РФ. После этого аналогичное решение приняли Франция и Британия касаемо ракет SCALP / Storm Shadow.
Ранее представитель переходной команды следующего президента США Дональда Трампа, директор по коммуникациям Стивен Чунг сказал, что будущий глава государства готов организовать мирные переговоры между Киевом и Москвой.