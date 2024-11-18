Не только Курская область: куда Украина хочет ударить дальнобойным ракетами

сегодня в 10:28

WP: Украина может не ограничиться Курской областью при дальнобойных ударах по РФ

ВСУ могут не ограничиться только Курской областью при нанесении ударов вглубь России дальнобойным оружием производства США, сообщает РИА Новости .

Газета Washington Post пишет, что, по словам американского чиновника, Украина после разрешения бить дальнобойными ракетами по Курской области сосредоточится на нанесении ударов по этой территории. Но возможно и распространение атак на иные регионы РФ.

17 ноября американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS при обстреле Курской области РФ. После этого аналогичное решение приняли Франция и Британия касаемо ракет SCALP / Storm Shadow.

Ранее представитель переходной команды следующего президента США Дональда Трампа, директор по коммуникациям Стивен Чунг сказал, что будущий глава государства готов организовать мирные переговоры между Киевом и Москвой.