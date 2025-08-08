«Не хотел прослыть предателем»: Лукашенко рассказал, почему остался у власти

Лукашенко сказал, что остался у власти, поскольку не хотел прослыть предателем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью журналу Time, что не хотел баллотироваться на пост президента на прошлых выборах. Однако ему пришлось остаться у власти, чтобы развеять слухи о побеге, сообщает ТАСС .

Лукашенко был готов закончить президентство на прошлых выборах. Он понимал, что народ Белоруссии его поддержит. Однако люди говорили, что не готовы к этому.

«Был поставлен вопрос так, что я предатель, сбежать хочу. Пришлось остаться», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что не собирается баллотироваться на следующий срок. Также он опроверг информацию о том, что сын Николай станет его преемником.