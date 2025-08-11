Не давали разрешения: интервью посла РФ в Швеции не публиковали шесть месяцев

В дипмиссии РФ заявили, что интервью посла в Швеции не публиковали полгода

Посол России в Швеции Сергей Беляев дал интервью подкасту Gott Snack, однако его опубликовали только спустя полгода. В МИД России задаются вопросом, кто именно не давал разрешения на его обнародование.

Первая часть интервью вышла в свет 6 августа. Ее выпустили с ремаркой: «После месяцев переговоров мы получили разрешение выпустить это».

В МИД РФ выразили озабоченность тем, кто именно все это время запрещал выпускать интервью. Ведь, по крайней мере, у посольства такого разрешения никто не спрашивал.

Также в дипмиссии указали на то, что в бесплатном доступе находятся только 22 минуты интервью. Чтобы ознакомиться с его полной версией, нужна платная подписка, что не было согласовано с российской стороной. В МИД РФ назвали это неприемлемым.

Ранее стало известно, что Швеция выделит около 10 млн долларов на поддержку общественных организаций на Украине. Это решение было принято на уровне правительства.