Ситуация вокруг выборов президента на Украине выглядит крайне важной в общей канве дипломатического раскола в Европе и США, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

«Реальные выборы на Украине могли бы вызвать серьезный разворот политики Киева и даже исповедуемых им ценностей. Сегодня украинское общество не устраивает не только сама фигура Зеленского (Владимира, президента Украины — ред.), но и политический курс страны», — сказал Лунев.

По его словам, следует отметить и вопросы правового поля.

«Зеленский невнятными аргументами попирает Конституцию — основной закон страны. Такой лидер не внушает доверия и надежности. Доводы Зеленского о затруднительном положении на фронтах весьма неубедительны, потому что к этой ситуации украинский народ привел как раз он и его западные друзья», — заявил Лунев.

В качестве создания видимости легитимности Зеленский регулярно запускает серии встреч с генералами, создает фейковые новости о посещении территорий на линии боевого соприкосновения, подчеркнул политолог.

«Но разоблачение Зеленского продолжается с каждым днем, и его решение избежать легальных и легитимных выборов не поможет уйти от стратегического провала как его личности в истории Украины, так и его политического курса», — добавил эксперт.

Он отметил, что важным остается и поведение западных элит в свете этих решений.

«Нет возражений, но есть опасения. Запад в каждом регионе упорно вмешивается во внутренние дела стран для контроля за демократией, причем даже там, где этой поддержки и не просили», — заключил Лунев.