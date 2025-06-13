NBC: в США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции

В Лос-Анджелесе сенатора-демократа от Калифорнии Алекса Падилью скрутили и вытолкнули с пресс-конференции при попытке задать вопрос министру внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщает RT со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что его положили лицом в пол, когда он прервал выступающую и попытался задать вопрос. Несколько мужчин вытолкнули его из зала.

Сама пресс-конференция была посвящена беспорядкам.

На мужчину надели наручники и увели. Уточняется, что позже сенатора отпустили.