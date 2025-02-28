NBC: США прекращают программу поддержки восстановления инфраструктуры Украины

Политика

Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Отмечается, что прекращена реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон прямо сейчас не предоставляет Киеву никакой помощи в сфере обороны. Если Белый дом окончательно заморозит поставки вооружений, то Украина окажется в незавидном положении и долго не протянет. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

По его словам, европейские страны, несмотря на декларации о поддержке, не обладают достаточным военным и экономическим потенциалом для полного замещения американской помощи.