NBC: США прекращают программу поддержки восстановления инфраструктуры Украины

Отмечается, что прекращена реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон прямо сейчас не предоставляет Киеву никакой помощи в сфере обороны. Если Белый дом окончательно заморозит поставки вооружений, то Украина окажется в незавидном положении и долго не протянет. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

По его словам, европейские страны, несмотря на декларации о поддержке, не обладают достаточным военным и экономическим потенциалом для полного замещения американской помощи.