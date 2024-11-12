Названы условия возобновления контакта РФ и США в Сирии

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Лаврентьев: РФ возобновит контакты с Соединенными Штатами при Трампе

Россия может снова начать диалог с США по вопросам Сирии при новом американском президенте Дональде Трампе. Москва открыта к предложениям со стороны Вашингтона, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В РФ готовы возобновить контакты с США. Вопрос только в том, поступит ли такое предложение из Вашингтона, добавил политик.

Лаврентьев особенно отметил тот факт, что добиться компромисса удастся только в условиях переговоров.

Ранее ВВС Израиля атаковали военные заводы в Сирии. Под удар попали и склады боеприпасов рядом с Алеппо.