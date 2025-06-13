Названы главные цели Ирана для атаки по Израилю

Иран может ударить в ответ на израильскую атаку по Тель-Авиву и Хайфе

В качестве приоритетных целей для предстоящего удара Ирана по Израилю в ответ на ночную атаку выбраны разведывательные и военные штаб-квартиры в Тель-Авиве, а также военно-морская база в Хайфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.

По данным источников, ответ Ирана Израилю на ночной удар неизбежен.

Хайфская база представляет собой главный пункт дислокации израильских военно-морских сил в Средиземноморье, включает судоверфь и масштабную военную инфраструктуру. По данным СМИ, ежегодно эту локацию посещают примерно 20 военных судов США.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.