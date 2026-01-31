Политолог из ФРГ, глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин считает, что ЕС понадобится большое количество лет, не менее пяти, чтобы обрести независимость от Соединенных Штатов в военном отношении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал медиагруппы Funke.

Для обретения независимости от США в разведке, наблюдении и спутниках Европе понадобится около 10 лет. Возможно, цифра будет больше, когда речь заходит о важных стратегических элементах, которых у армий ЕС нет. Среди них обнаружение целей, интегрированное ПВО.

У ЕС должна быть возможность защищать себя без помощи США. Альтернативы, кроме как стать зависимыми от страны-покровительницы, нет, заключил эксперт.

Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз стал олицетворением слабости из-за допущенных ошибок. Это произошло из-за принятых решений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.