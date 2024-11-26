Назначен новый врио командующего группировкой войск «Юг»

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Генерал-лейтенант Александр Санчик, занимавший пост врио командующего войсками Восточного военного округа, назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг» ВС РФ. Прошлого командующего «Югом» генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Генерала Анашкина сняли с должности в рамках плановой ротации, заявлял источник журналистов в Минобороны.

Александр Санчик с 2020 года был командующим 35-й общевойсковой армией ВВО. В мае 2024 года военачальник присутствовал на совещании у президента России Владимира Путина в качестве врио командующего войсками Восточного военного округа.

О назначении Санчика врио командующего группировкой «Юг» заявили источники, близкие к Минобороны и обсуждению вопроса о выборе кандидатур.