Националистический флаг Украины на концерте расколол польское общество

Пока Макс Корж выступал на сцене варшавского Национального стадиона, группа зрителей развернула красно-черный флаг ОУН-УПА*, вызвав бурю возмущения в польском обществе, сообщает ТАСС .

Оппозиционный депутат Дариуш Матецкий уже направил запрос в прокуратуру, требуя возбудить дело о пропаганде запрещенной идеологии. Ультраправые предложили радикальное решение — отправить этих молодых людей на фронт в Украину, если они так гордятся своими националистическими символами.

В польском Сейме уже рассматривают закон о запрете пропаганды украинского национализма, а тема Волынской резни остается болезненной для обоих народов. Примечательно, что скандал разразился вскоре после придания госстатуса Дню памяти жертв Волынской трагедии — 11 июля.

Польские СМИ разнесли происшествие в пух и прах, особо подчеркивая присутствие на концерте украинцев призывного возраста. Бывший посол в США заявил, что таким «патриотам» место не на концертах, а на передовой.

*Запрещенная в России организация