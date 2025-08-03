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НАТО собирается отправить в Эстонию корпус солдат из Германии и Нидерландов

НАТО собирается отправить в эстонский город Пярну германо-нидерландских солдат. Решение собираются принять до конца 2025 года, рассказали телерадиокомпании ERR в министерстве обороны Эстонии, сообщает РИА Новости .

Солдаты из Германии и Нидерландов будут служить в корпусе. Его численность составит от 100 до 200 человек.

В случае принятия решения, в эстонском Пярну должны будут создать штабные здания, технические помещения и нужные коммуникации.

Минобороны Эстонии запланировало для возведения инфраструктуры для корпуса 17 млн рублей. Новые здания будут использоваться как союзниками страны по НАТО, так и срочниками внутри государства.

Ранее ворота из железа и двигающиеся барьеры разместили на границе Эстонии с Россией. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии таким образом планируют развивать инфраструктуру безопасности погранпункта.