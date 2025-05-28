Североатлантический альянс планирует увеличить на 50% число бригад для обороны. Их предоставляют страны-члены НАТО, сообщает РИА Новости .

По информации издания Reuters, Германия планирует предоставить семь бригад. Это 40 тысяч человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка странами ЕС и НАТО Украины — полное безумие. Этим занимаются те государства, которые подрывают на европейском континенте остатки мира «в пользу войны».

Такая же повестка по поэтапной милитаризации Украины может быть и на грядущем саммите НАТО в нидерландской Гааге. Он пройдет 24–25 июня.