Медведчук считает атаку ВСУ по Брянску агрессией Британии и Франции против РФ

Атаку 10 марта англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Брянску можно считать актом агрессии против России со стороны Франции и Великобритании. ВСУ использовали это оружие без согласования с США, заявил в разговоре с ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-глава запрещенной в соседней стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Между Соединенными Штатами и Великобританией увеличивается напряжение. Это произошло из-за отказа Лондона принимать участие в военной операции против Ирана.

На основе этого бывший политик сделал вывод о том, что Британия и Франция специально предпринимают агрессивные шаги в отношении РФ. Для этих целей они задействуют ВСУ. Позиция США не учитывается.

Медведчук считает, что происходящее нужно рассматривать в качестве целенаправленного акта агрессии со стороны Великобритании, Франции и Украины. Их действия представляют угрозу нацбезопасности РФ.

«Подпадают под действие Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — заявил экс-политик.

10 марта ВСУ ударили по Брянску ракетами Storm Shadow. Погибли восемь человек.

