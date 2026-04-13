Мадьяр хочет, чтобы ЕС отменил санкции против РФ после завершения конфликта

Глава выигравшей на парламентских выборах в парламент венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что ЕС необходимо снять санкции с РФ после окончания украинского конфликта. Он надеется, что боевые действия завершатся в ходе мирного урегулирования, сообщает ТАСС .

«Мы очень надеемся, что переговоры дадут результат и после этого европейские санкции будут сняты», — подчеркнул Мадьяр.

По его словам, из-за ограничений ЕС в отношении России увеличилась стоимость энергоносителей. При этом Евросоюзу не нужно покупать сырье по завышенным ценам.

Мадьяр отметил, что это лишь бьет по конкурентоспособности ЕС. Однако, в случае будущего разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным, политик собирается призвать коллегу к завершению боевых действий на Украине.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. На них выиграла партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Политсила «Фидес», кандидатом от которой на пост премьер-министра был Виктор Орбан, получила меньше мандатов в парламенте.

