«Наши двери открыты»: Турция ждет от РФ и Украины конкретики по переговорам

Турция ждет от РФ и Украины конкретики по срокам очередного раунда переговоров

Турция ожидает конкретики от Москвы и Киева по срокам очередного раунда переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты», — заявил турецкий дипломатический источник.

Накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе разговора глава государства рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Киевом и подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров после 22 июня.

В ответ глава США подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании украинского конфликта.