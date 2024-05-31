«Нас съедят без соуса»: эксперт о ликвидации РФ дронов в международном пространстве

Отставной полковник и военный эксперт Виктор Баранец считает, что Россия не может сбивать чужие беспилотники или самолеты, если они кружат в международном воздушном пространстве. В противном случае, утверждает специалист, «нас съедят без соуса», сообщает «ФедералПресс».

По словам Баранца, иностранные воздушные средства можно и необходимо уничтожать только в том случае, если они вторгаются на российскую территорию.

«Если мы собьем самолет или беспилотник в международном воздушном пространстве, нас съедят без соуса», — считает военэксперт.

Баранец полагает, что ВС РФ смогут поражать дроны-разведчики НАТО, но только когда альянс начнет уничтожать российские ракеты и самолеты над Украиной.