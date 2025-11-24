Axios узнал о просчете министра армии США на переговорах о мире на Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл допустил серьезный просчет в ходе недавних переговоров с украинскими чиновниками об урегулировании конфликта в стране. Об сообщило американское издание Axios со ссылкой на источник среди американских политиков, пишет MK.RU .

По словам собеседника газеты, Дрисколл, проведя «полномасштабные мирные переговоры», поторопился и «опередил события». Это дало украинской стороне повод говорить о попытках Вашингтона принудить ее к невыгодной сделке в интересах России. Однако высокопоставленный американский чиновник опроверг эти обвинения, назвав их стандартной тактикой Киева.

«Это была неправда. Ни на секунду. Но нас немного переиграли», — добавил он.

Ранее западные СМИ, включая Fox News, сообщили со ссылкой на источники, что Дэниел Дрисколл был назначен новым спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине. Ожидается, что группа американских генералов во главе с ним вскоре вылетит в Москву для обсуждения деталей мирного плана с российской стороной.

Эти события происходят на фоне сообщений о том, что текущий проект мирного плана, состоящий из 28 пунктов, предложит Украине «аналог статьи 5 НАТО». По данным газеты The New York Times, Вашингтон и Киев изменили рабочую версию договора в ходе недавней встречи в Женеве. Вместе с тем в Белом доме утверждают, что мирный план «соответствует национальным интересам Украины».

Тем временем в Кремле ответили на вопрос о проведении переговоров с США по поводу урегулирования украинского конфликта.

