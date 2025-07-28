Narvanews: в Эстонии обеспокоены падением дронов у границ республики

Обломки беспилотников, сбитых в ходе отражения атаки ВСУ на Ленобласть, упали в нескольких километрах от границы Эстонии, сообщает RT со ссылкой на Narvanews.

Отмечается, что жители Нарвы и других эстонских городов, расположенных в непосредственной близости от границы, наблюдали перебои с мобильной связью и интернетом.

«Впервые за все время конфликта сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее средства противовоздушной обороны с 05:40 до 18:00 воскресенья сбили и перехватили 72 дрона ВСУ над территориями российских регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего за 3 часа (с 06:25 до 09:40) в небе над Ленинградской областью был уничтожен 51 вражеский беспилотник.