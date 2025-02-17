Нарушение прав россиян зафиксировали в Абхазии

В Абхазии россиян угрозами принуждали поддерживать конкретные политические силы. В СК РФ проводят проверку по данному факту, сообщает ТАСС .

Как рассказала официальный представитель госоргана Светлана Петренко, информация о нарушении прав россиян появились в СМИ. В нескольких статьях сообщалось, что некие лица принуждали людей, в том числе с российским гражданством, поддерживать определенные политические силы.

Эти лица действовали в интересах одного из кандидатов в президенты республики. Если человек не хотел выполнять их требования, они угрожали ему применением насилия.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по данному факту. Он поставил ее ход на личный контроль.

Петренко добавила, что находящиеся за пределами РФ иностранцы, совершившие преступление в отношении россиян, в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства.

Ранее стало известно, что выборы президента в Абхазии не выявили победителя. Ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.