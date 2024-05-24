сегодня в 19:28

Направят на фронт: численность генштаба ВСУ сократят на 60%

Генштаб ВСУ заявил, что его численность сократится на 60%, сообщает РИА Новости .

Генштаб ВСУ провел функциональное обследование и принял решение об оптимизации штатной численности. Там планируют сократить личный состав на 60%.

Людей, лишившихся места в Генштабе, отправят в боевые части.

За счет высвобожденного личного состава доукомплектуют также органы управления оперативного и тактического уровней.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что покровское направление стало самым напряженным по всему фронту. Оно остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения.