Глава Бундесбанка Йоахим Нагель считает недопустимым сотрудничество с Россией, он воспринимает соответствующее предложение со стороны Москвы насмешкой, пишут РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года», — высказался Нагель.

Нагель заявил, что экономические проблемы Германии связаны с происходящим на Украине. Летом 2024 года депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявляла, что Германии нужно остановить экономическую войну с Россией из-за проблем внутри собственной страны.

С 23 по 24 октября в Вашингтоне провели заключительную встречу министров финансов и управляющих центробанками «Группы 20». Российская делегация присутствовала на мероприятии. Участники встречи обменялись мнениями, в том числе о состоянии мировой экономики.