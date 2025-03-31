Надавить на Россию: США и Великобритания могут вновь атаковать Крымский мост

Эксперт Дандыкин: Вашингтон и Лондон могут возобновить атаки на Крымский мост

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин не исключил, что США и Великобритания могут возобновить атаки на Крымский мост, сообщает Инфо24 .

Ранее газета The New York Times раскрыла детали атаки на Крымский мост в августе 2024 года: ВСУ ударили по мосту с применением американских ракет ATACMS при участии британских и американских военных специалистов. Предполагалось, что ракеты должны поразить верхнюю часть моста, а морские дроны — опорные конструкции.

По словам эксперта, Вашингтон и Лондон могут повторить попытку нанесения удара по Крымскому мосту, «если Москва не будет более сговорчивой».

Он указал, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне в Лондоне договорились вместе надавить на Россию в решении украинского конфликта.

Дандыкин уверен, что Штаты хотят окупить вложенные в украинский конфликт ресурсы, поэтому будут продолжать поддерживать Украину оружием и разведданными. При этом позиция России, которая отстаивает свои интересы, Трампу не нравится.

Ранее сообщалось, что главу Белого дома разозлило заявление президента РФ Владимира Путина о нелегитимности власти на Украине.