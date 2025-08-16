Начинается подготовка встречи Путина, Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп после переговоров на Аляске заявил о начале подготовки трехсторонней встречи с ним, главой России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, теперь договоренность по урегулированию украинского конфликта зависит от Зеленского, сообщает ТАСС .

Трамп считает, что сейчас есть «очень хороший шанс» на достижение мира на Украине. На прошедших в Анкоридже переговорах не удалось заключить мирную сделку, но по этой теме был достигнут прогресс, говорил республиканец.

Переговоры Путина и Трампа проходили на военной базе в Анкоридже 15 и 16 августа. В Кремле их назвали «очень позитивными». Владимир Зеленский не принимал участия в саммите.

В ходе пресс-конференции Трамп говорил, что по украинской сделке согласовали «многие пункты», но не «самый важный». Путин подчеркивал, что Россия искренне заинтересована в урегулировании кризиса на Украине.