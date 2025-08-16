Начинается подготовка встречи Путина, Зеленского и Трампа
Президент США Дональд Трамп после переговоров на Аляске заявил о начале подготовки трехсторонней встречи с ним, главой России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, теперь договоренность по урегулированию украинского конфликта зависит от Зеленского, сообщает ТАСС.
Трамп считает, что сейчас есть «очень хороший шанс» на достижение мира на Украине. На прошедших в Анкоридже переговорах не удалось заключить мирную сделку, но по этой теме был достигнут прогресс, говорил республиканец.
Переговоры Путина и Трампа проходили на военной базе в Анкоридже 15 и 16 августа. В Кремле их назвали «очень позитивными». Владимир Зеленский не принимал участия в саммите.
В ходе пресс-конференции Трамп говорил, что по украинской сделке согласовали «многие пункты», но не «самый важный». Путин подчеркивал, что Россия искренне заинтересована в урегулировании кризиса на Украине.