«Наблюдается истерия»: политолог оценил обстановку в Европе

Политолог Козюлин: в Европе паника по поводу возможной войны с Россией

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил, что европейская общественность демонстрирует истерию по поводу предстоящей войны с Россией: там уверены в этой возможности, сообщает RT .

«Почему-то там убеждены, что в течение 5 лет Россия должна будет напасть. Не очень понятно, откуда такая уверенность», — сказал эксперт.

По его словам, несколько стран ЕС, в том числе Швеция, готовятся в ближайшее время перебросить войска в Прибалтику. Государства идут на активное сотрудничество с НАТО, развивается инфраструктура. В Европе строят новые дороги и усиливают мосты, финансируют дорожную и железнодорожную сети.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Россия может вытеснить НАТО из Балтийского моря. Там считают, что Москва стремится к установлению военно-морского и воздушного суверенитета.