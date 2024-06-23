Экс-разведчик США: НАТО может распасться после победы России на СВО

НАТО может прекратить свое существование после победы России на СВО, сообщает РИА Новости .

Как заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector, победа РФ в конфликте на Украине может привести к тому, что НАТО распадется.

Риттер отметил, что роковые ошибки Североатлантического альянса на Украине и в Афганистане в конечном итоге приведут к его исчезновению.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Он отметил, что выдвинутые условия мира поменяются, если их не примут Запад и Киев.