Наступивший 2026 год будет сложным не только для Вооруженных сил Украины, но и для президента Владимира Зеленского, столкнувшегося с растущим политическим давлением, пишет РИА Новости .

Об этом сообщает газета The Guardian, отмечая, что пятилетний президентский срок Зеленского, начавшийся в 2019 году, уже приближается к семилетнему рубежу, при этом выборы на Украине не проводятся.

Издание ссылается на одного из участников боевых действий, заявившего, что большинство украинцев, вероятно, готовы согласиться на невыгодные условия, лишь бы прекратить конфликт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам, а постпред России при ООН Василий Небензя отмечал стремительную потерю боеспособности украинских подразделений.

Президент России Владимир Путин также указывал, что контролируемые Киевом территории будут либо освобождены силой, либо украинские войска покинут их добровольно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.