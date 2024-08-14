На Западе объяснили, почему Киев не использует F-16 в Курской области

Украинские силы впервые применили авиацию в боевых действиях в приграничных районах Курской области. Однако речь идет о советских истребителях Су-27, а не полученных от Запада F-16, сообщает РБК .

Как пишет журнал Forbes, украинское командование не планирует применять западные самолеты для рискованных атак по российским военным целям. Истребители будут использоваться для патрулирования с целью противовоздушной обороны.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, американские самолеты будут находиться на расстоянии не менее 40 км от линии боевого соприкосновения. Это позволит сохранить их от российских ударов.

Из материала следует, что риск для авиации в Курской области значителен для обеих сторон, однако у российской стороны больше самолетов. По оценкам экспертов, сегодня у Киева их может оставаться лишь около 100.

Ранее стало известно, что власти Молдавии отказались размещать у себя американские истребители F-16 для Украины. Кишинев сохраняет нейтральный статус и намерен дальше следовать принципу нейтралитета.