На Западе интернет заполнили мемы о военной операции США и Израиля против Ирана

В западном сегменте интернета завирусились мемы о военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Авторы шутят, что Германия с облегчением узнала, что не ей предстоит развязать третью мировую войну. Другие с грустью осознают, что так и не встретили свою любовь до конца света. Есть и те, кто с иронией сочувствует лидеру КНДР, ведь на этот раз глобальный конфликт обошел его стороной.

Также смеются над чувствами экспатов, которые переехали в Дубай. Множество мемов посвящено ликвидации верховного лидера Ирана: Али Хаменеи изображают в виде персонажа из игры Subway Surfers, который убегает от преследователей, или показывают его реакцию на запуск ракет.

Еще в Сети активно распространяются шутки о том, что Иран якобы понял, почему в США нет бесплатной медицины, учитывая, что у страны самые крупные военные расходы в мире.

Кроме того, появились видеоролики, где американская армия и стратегический бомбардировщик Б-52 танцуют под песню «Макарена». В этих видео с помощью контраста между легкомысленной поп-музыкой и устрашающим видом военной техники обыгрывается тема военного превосходства США.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

