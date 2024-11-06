На выборах в США зафиксированы около 30 ложных сообщений о минировании
Около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании были зафиксированы на президентских выборах в США, сообщает RT со ссылкой на CBS News.
В штате Джорджия поступило около 17 ложных угроз.
По словам чиновников, эти угрозы являются частью иностранных усилий по срыву избирательной деятельности.
В США идет день основного голосования на выборах президента.
Ранее в штате Мичиган задержали мужчину, который угрожал расстрелять сторонников Дональда Трампа в случае его победы на выборах США.