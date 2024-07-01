На Украине заявили о предотвращении попытки госпереворота

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали несколько «общественных активистов» и «провокаторов», которые готовили беспорядки в Киеве. В итоге их действия были направлены на госпереворот в стране, сообщает РБК .

Как рассказали в СБУ, задержанные планировали провести «вече», на котором хотели объявить об отстранении военно-политического руководства государства. После этого в планах — захватить здание Верховной рады. Большинство участников «веча» организаторы намеревались использовать «втемную».

Информацию о своей деятельности группа планировала распространять через местные и зарубежные ресурсы. Такие действия сыграли бы на руку РФ.

Группу задержанных возглавлял соучредитель общественной организации, которая с 2015 года известна антиукраинскими мероприятиями. Имя мужчины не разглашается. При обыске у активистов нашли оружие и боеприпасы.

Всех задержанных отправили под стражу.