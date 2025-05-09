На Украине заявили, что вступление в НАТО необратимо

Украинская вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО необратимо, так как членство Киева закреплено в документах НАТО, сообщает «Страна.ua» .

«Членство Украины необратимо. Официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО», — отметила она.

Стефанишина добавила также, что летом прошлого года все страны НАТО, в том числе Соединенные Штаты, заявили, что «другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует».

Вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс могут пересмотреть только при следующей администрации США. Об этом представители страны рассказали украинским коллегам во французском Париже.

Следующие власти Соединенных Штатов могут изменить решение о том, будет Украина принята в НАТО или нет.