На Украине уволили первого заместителя главы Службы внешней разведки
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки страны Андрея Алексеенко, сообщает ТАСС.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства. Однако причина увольнения не уточняется.
Зеленский принял назначить новым заместителя главы Службы внешней разведки страны Олега Луговского.
Андрей Алексеенко родился в Черниговской области на севере страны в 1963 году, высшее образование получил в Киеве. Также он занимал разные должности в МИД Украины.