На Украине уволили первого заместителя главы Службы внешней разведки

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Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства. Однако причина увольнения не уточняется.

Зеленский принял назначить новым заместителя главы Службы внешней разведки страны Олега Луговского.

Андрей Алексеенко родился в Черниговской области на севере страны в 1963 году, высшее образование получил в Киеве. Также он занимал разные должности в МИД Украины.