На Украине с особым чувством юмора декоммунизировали памятник Ленину
В Житомирской области Украины из Ленина сделали Шевченко
В Житомирской области Украины из памятника Владимиру Ленину нехитрым способом сделали монумент Тарасу Шевченко, пишет RT.
В житомирском селе Котлярка памятник Владимиру Ленину превратили в монумент Тараса Шевченко.
«Скульптуре „преобразили“ подбородок, кепку поменяли на книгу поэта „Кобзарь“, а пиджак превратили в пальто», — сказано в публикации.
Ранее мэрия Запорожья, который временно находится под контролем Украины, решили продать 12-тонную скульптуру Владимира Ленина.