На Украине призвали Монголию исполнить ордер МУС в отношении Путина

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В МИД Украины потребовали от властей Монголии арестовать президента России Владимиира Путина во время визита в эту страну, пишет RT .

«Путин и остальные члены военно-политического руководства России должны предстать перед правосудием», — указано в заявлении МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не переживают о присоединении Монголия к Римскому статуту, признающему МУС.

Ожидается, что Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября.