На Украине призвали Монголию исполнить ордер МУС в отношении Путина
Киев потребовал от властей Монголии арестовать Путина
В МИД Украины потребовали от властей Монголии арестовать президента России Владимиира Путина во время визита в эту страну, пишет RT.
«Путин и остальные члены военно-политического руководства России должны предстать перед правосудием», — указано в заявлении МИД Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не переживают о присоединении Монголия к Римскому статуту, признающему МУС.
Ожидается, что Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября.