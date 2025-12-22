На Украине начали готовиться к проведению выборов президента

сегодня в 14:59

В Верховной раде формируют рабочую группу по проведению выборов президента

Рабочая группа по обсуждению вопроса вероятной организации выборов украинского президента в период военного положения создается в парламенте государства. Об этом рассказал глава правящей фракции «Слуга народа» соседней страны Давид Арахамия, сообщает РИА Новости .

Вопрос планируют проработать быстро. Обсуждение организуют на основе профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Обсуждать вопросы будут, в том числе представители всех групп и фракций в Верховной Раде. Также к этому привлекут представителей Центральной избирательной комиссии и общественных организаций.

Дата заседания пока неизвестна. Ее объявят позже.

Выборы президента Украины отменили в 2024 году. В Киеве отметили, что их невозможно провести из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

