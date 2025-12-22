На Украине начали готовиться к проведению выборов президента
Фото - © Pixabay.com
Рабочая группа по обсуждению вопроса вероятной организации выборов украинского президента в период военного положения создается в парламенте государства. Об этом рассказал глава правящей фракции «Слуга народа» соседней страны Давид Арахамия, сообщает РИА Новости.
Вопрос планируют проработать быстро. Обсуждение организуют на основе профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Обсуждать вопросы будут, в том числе представители всех групп и фракций в Верховной Раде. Также к этому привлекут представителей Центральной избирательной комиссии и общественных организаций.
Дата заседания пока неизвестна. Ее объявят позже.
Выборы президента Украины отменили в 2024 году. В Киеве отметили, что их невозможно провести из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
