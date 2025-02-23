На избирательных участках и по почте: в Германии стартовали выборы в парламент

На территории ФРГ в воскресенье открылись избирательные участки на выборах в Бундестаг, сообщает «Интерфакс» .

Проведение досрочных выборов связано с решением президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о роспуске парламент, которое было принято в конце года. Это произошло после вынесения депутатами вотума недоверия правительству канцлера Олафа Шольца.

Как пишет Associated Press, голосование будет идти до 18:00 (20:00 по московскому времени). Скорее всего, сразу после закрытия участков появятся результаты экзит-полов. Немцы голосуют на выборах в том числе по почте.

От исходов немецких выборов, по всей вероятности, будет зависеть ответ ЕС на политику администрации американского президента Дональда Трампа на конфликт на Украине, проблемы обеспечения безопасности на территории.

Немецкая избирательная система редко предусматривает победу одной партии с абсолютным большинством. Скорее всего, в ближайшее время двум или более партиям нужно будет сформировать правящую коалицию. Ранее опросы общественного мнения показали, что ни одна партия в ФРГ не пользуется большой популярностью у жителей.