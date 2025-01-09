Журналисты издания Myśl Polska выдвинули предположение, что Россия может занять всю территорию Украины. Авторы материала считают, что Киев находится в катастрофической ситуации, сообщает RT .

«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической», — говорится в статье.

Также журналисты отметили, что конфликт на Украине инициировала не Россия. По их мнению, в этом виновата элита «известной за рубежом державы».

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, что Украину никогда не примут в Евросоюз и НАТО из-за планов по разделу ее территории.