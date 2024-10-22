«Мы закурили, я выпил»: Кулеба в красках описал увольнение из МИД Украины

Кулеба уволился с поста главы МИД Украины под игристое с сигарой

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Рамине Эсхакзай заявил, что увольнялся со своего поста, предварительно выпив игристого вина и закурив сигару. По словам политика, все было «достаточно обыденно», сообщает РБК .

Кулеба отметил, что в вечер, когда он узнал о своем грядущем увольнении, он находился в спортивном зале вместе с супругой Светланой. Когда пока еще глава украинской дипломатии начал переодеваться, ему позвонил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Он попросил меня подъехать, я все понял, сказал Светлане — это оно, занимайся, я скоро вернусь», — вспомнил бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

После разговора с премьером Дмитрий Кулеба отправился к президенту Владимиру Зеленскому. Далее он пришел к своей жене.

«Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», — сказал он.

По словам Кулебы, уход с должности для него — обычный момент. Заговорив о причинах своей отставки, бывший глава МИД отметил, что в ходе увольнения в его адрес не поступило «никаких претензий» касательно проделанной работы.

Зеленский утверждал, что Кулеба лишился должности из-за «нехватки энергии» для продвижения поставок оружия Украине. Газета Politico со ссылкой на источники писала, что Кулебу уволили из-за того, что он не нравился главе офиса президента Андрею Ермаку.

Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига.