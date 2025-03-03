«Мы не будем с этим мириться»: Трамп назвал худшее заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сделал «худшее заявление», сказав, что до окончания украинского конфликта еще далеко. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social, сообщает « Лента.ру ».

По словам республиканца, Соединенные Штаты не будут мириться с этой позицией Зеленского.

«Америка не будет терпеть его долго!» — сказал Трамп.

Зеленский заявил, что до окончания кризиса на Украине «еще очень далеко». После этого Трамп обвинил его в нежелании установить мир.

Кроме того, республиканец прокомментировал заявления европейских представителей, которые сказали, что поддержка США необходима Украине. По словам Трампа, эти слова не самые лучшие с точки зрения демонстрации силы в адрес России.

Ранее на встрече с Трампом Зеленский выступил против прекращения огня в конфликте с Россией. На фоне этого между президентами Украины и США возникла перепалка.