МВД Сирии призвало членов свергнутого режима немедленно сдать оружие

Действующее в рамках переходного правительства министерство внутренних дел Сирии призвало членов режима экс-президента Башара Асада сдать оружие полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на SANA.

В ведомстве отметили, что это необходимо для «обеспечения безопасности и стабильности» в стране. Призыв касается и обычных граждан, которые нашли оружие, оставшееся от бывшего режима.

Руководитель МВД в переходном правительстве Мухаммед Абдель Рахман сообщил об установлении срока сдачи оружия. По его словам, если его не сдадут вовремя, «компетентные органы примут сдерживающие правовые меры».

Также глава ведомства подчеркнул, что данные меры принимаются в рамках «укрепления нацбезопасности и безопасности граждан». Он призвал всех соблюдать указанные инструкции новых властей.

Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что события внутри страны предотвратили «регион от крупного конфликта, а возможно, и от новой мировой войны».