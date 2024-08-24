МВД объявило в розыск главу Transparency International Russia* Илью Шуманова**

«Шуманов Илья Вячеславович. 21.06.1981. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД без указания конкретной информации, из-за какого преступления его начали искать.

Источник сообщил, что Шуманова** могут искать из-за его уклонения от выполнения обязанностей иноагента. Год назад главу антикоррупционной компании уже штрафовали на 100 тысяч рублей. Тогда он отказывался маркировать свои публикации в соцсетях так, как предусматривает это российское законодательство.

Илья Шуманов попал в реестр физлиц-иноагентов 21 октября 2022 года.

* — Компания признана Минюстом России нежелательной организацией.

** — Признан Минюстом России иноагентом.