«Ъ»: МВД, ФСБ и МЧС начали вербовать обвиняемых на СВО

Следователи МВД и ФСБ, приставы и сотрудники ФТС и МЧС теперь набирают подозреваемых и обвиняемых в воинские части, которые принимают участие в СВО на Украине, сообщает «Коммерсантъ» .

Отмечается, что указанным структурам поручено наладить взаимодействие с военкоматами. В зону спецоперации могут попасть физически здоровые фигуранты уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет.

Взамен им гарантируют приостановление, а позже прекращение уголовного преследования. Также речь идет о снятии судимостей. Полностью уголовное дело будет прекращено после награждения государственной наградой, завершения военных действий или «утраты жизни или здоровья». Соблюдение законности находится под контролем прокуратуры.

«В документах следователям и дознавателям при проведении расследования уголовных дел вменяется в обязанность разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны и получить гарантированное законом освобождение от уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

Однако на военную службе не могут быть привлечены фигуранты дел террористической направленности, а также связанных с государственной изменой или шпионажем. Вместе с этим в зону СВО не попадут и педофилы.