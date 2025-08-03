Музей истории США вернет на выставку экспонат об импичментах Трампа

Музей истории США планирует вернуть на выставку экспонат, на котором упоминаются импичменты президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Экспозицию планируют обновить, сообщает « Рамблер » со ссылкой на материал CBS.

В руководстве учреждения отметили, что на выставке будут показывать все попытки отстранить президента от власти в истории США. Музей истории Соединенных Штатов позиционирует себя, как хранителей государственной памяти. Там хотят пересказывать события точно.

До этого из Музея истории США убрали таблички, которые посвящены импичментам Билла Клинтона, Дональда Трампа, Ричарда Никсона и Эндрю Джонсона. Якобы экспонаты не соответствовали стандартам музея.

1 августа The Washington Post писал, что решение убрать данные об импичментах Трампа в музее приняли под давлением его администрации.

24 июня конгрессмены США отклонили попытку начать процедуру импичмента нынешнего американского президента. Ее хотел инициировать парламентарий-демократ из-за того, что Трамп не согласовал удар по иранским целям с законодателями.