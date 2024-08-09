Мособлизбирком опубликовал список кандидатов на выборах в Подмосковье

В Московской области 1991 человек выразил желание побороться за 580 мандатов представительных органов муниципальных образований. Отказ в регистрации получили 103 человека, остальные 1816 продолжают предвыборную гонку.

На один депутатский мандат, в среднем, претендуют три кандидата.

Так, из партии «Единая Россия» выдвинулись 596 кандидатов, из КПРФ — 371 кандидат, из ЛДПР — 288 кандидатов, из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 200 кандидатов.

Также 101 кандидат — из партии «Новые люди», 47 кандидатов — из партии «Родина», 18 кандидатов — из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, 12 кандидатов — из РЭП «Зеленые», 10 человек — из партии «Яблоко», 7 человек — из партии «Гражданская инициатива».

Кроме того, 166 человек выступили как самовыдвиженцы.

Кандидатам, по большей части, отказывали в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей. Также 72 человека отказались от участия по личному заявлению или из-за того, что не успели сдать необходимые документы.

Выборы в Подмосковье пройдут 6–8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.