Мособлдума приняла закон о технологических компаниях

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В условиях формирования новой промышленной политики распоряжением правительства РФ ранее утверждена концепция технологического развития на период до 2030 года. Она определяет цели и принципы технологического развития страны с учетом ограничений и рисков, связанных с санкционным давлением.

В рамках концепции предусмотрено обеспечение технологического суверенитета, развитие высокотехнологичных отраслей экономики.

Также на федеральном уровне установлено определение технологических компаний. Субъектам предоставлено право устанавливать меры поддержки для технологических компаний.

Закон регионального парламента направлен на поддержку и развитие технологичных компаний в Подмосковье.

По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тараса Ефимова, в законодательстве появится новая категория субъектов — технологические и малые технологические компании.

«В настоящее время в Московской области 338 таких компаний. Также в законе прописываются особенности их государственной поддержки», — сказал Ефимов.

В соответствии с определением, технологическая компания — это российская коммерческая организация, осуществляющая деятельность по разработке и (или) производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ) с использованием инновационных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.